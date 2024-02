Molotov a Firenze, il video che evoca Hamas: "Se Dio vuole attacchiamo", minacce all'Italia

02 febbraio 2024 a

Ci sarebbe una presunta rivendicazione di Hamas per l’attentato al Consolato Usa di Firenze avvenuto nella notte del 1 febbraio con il lancio di due bombe molotov. Un video in lingua araba, sottotitolato in italiano dove comparirebbe anche la dicitura Hamas, è stato spedito alla sede Rai di Firenze.

Le immagini sono state acquisite dalla Digos che ora le sta esaminando. Lo stesso video annuncerebbe anche nuovi gesti e quello di Firenze sarebbe solo il primo episodio di un’escalation in Europa. Il video è sarebbe già stato esaminato dal procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale antimafia Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri, che hanno aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, "nella prima parte del filmato si vede il consolato americano, nella seconda i titoli dei giornali che hanno dato spazio all’attentato, mentre nella terza c’è un uomo vestito come combattente di Hamas che spiega che per ogni palestinese ucciso nasce un combattente e che la metà degli obiettivi da colpire non sono israeliani e americani, lasciando intendere che colpiranno obiettivi meramente italiani".

In un video delle telecamere di sorveglianza invece l’uomo che avrebbe tirato le due molotov sarebbe stato ripreso. Le prime immagini - scandagliate dai carabinieri del Reparto operativo coordinati dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli - mostrerebbero un giovane: in quei frame ha i pantaloni e la giacca nera e nera è anche felpa, indossa un cappuccio ma ha il volto scoperto. Subito dopo il lancio scappa verso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.