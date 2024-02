Fleximan? Ora c'è Dossoman: ecco la nuova sfida sulle strade

03 febbraio 2024 a

Fleximan non basta. L'eroe degli automobilisti, colui che nelle notti distrugge gli autovelox, ha una nuova variante. Si tratta di Dossoman: una persona che smonta i dossi che dovrebbero servire da dissuasori per la velocità. I primi avvistamenti proprio nella zona di Bologna, città che ha optato per i tanto controversi 30 Kmh urbani. Le indagini su Dossoman sono già in corso. Carabinieri e polizia stanno controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune per arrivare ad accertarne l’identità del nuovo paladino della strada.

Ad aiutare gli inquirenti, una ricognizione sulle targhe. Intanto però i suoi blitz non si fermano: nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio, fa sapere il Quotidiano Nazionale, in via Rizzola Levante qualcuno ha parzialmente asportato un dosso stradale che serve a far diminuire la velocità alle automobili. Poi la scritta con lo spray “Dossoman”. Nelle stesse ore ha colpito anche a Gualtieri in provincia di Reggio Emilia e nel Riminese.

"Faccio appello a Dossoman affinché si faccia vivo in modo da discutere assieme il motivo del suo gesto. Come si dovrebbe fare sempre, quando ci sono opinioni di diverse vedute. Anche se non è certo il vandalismo lo strumento corretto per confrontarsi", ha detto il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzon. E ancora, sempre il primo cittadino: "Domattina (stamattina, ndr) mi recherò nella caserma dei carabinieri a formalizzare la querela".