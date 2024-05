Piero Fassino, bomba di Striscia la Notizia: "Il profumo per la moglie? Ma se è più di 100 ml..."

03 maggio 2024 a

Piero Fassino, accusato di essersi intascato un profumo Chanel nel duty free dell'aeroporto di Fiumicino, è stato protagonista di un servizio parecchio velenoso imbastito dal tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 2 maggio. "Se il Fassino, come dichiara, avesse comprato il profumo per la moglie forse lo avrebbe comprato al ritorno da Bruxelles e non partendo da Roma - spiega il conduttore Gerry Scotti nel servizio in questione - . E poi se la boccetta, come dichiarano i giornali, valesse 130 euro potrebbe essere di una quantità superiore ai 100ml consentiti nel bagaglio a mano e quindi la boccetta non torna a Roma dalla moglie ma rimane a Bruxelles, sì ma da chi?".

Scotti racconta che "a soffiare sul fuoco ecco giungerci una voce, una gola profonda che dice di essere Gad Lerner ma noi non ci crediamo e ci invita a leggere un libro che svelerebbe molti legami dell'ossuto torinese con profumi e donne". Il libro "suggerito" è "Diario dell'assenza" dell'ex moglie di Alberto Moravia, Carmen Llera. Il libro narra le vicende della scrittrice alle prese con i suoi amanti, uno di questi verrebbe descritto così: un "politico alto, magrissimo, tormentato, con gli slip sovietici, di nome F".

Il conduttore di Striscia, poi, continua: "Un altro estratto che il sedicente Gad ci indica: 'Mi decido a buttare la saponetta di Dior che usi quando vieni a trovarmi e anche la borsa che mi hai regalato un giorno rientrando da un aeroporto internazionale'. Capito che furbo lo scaltro pseudo-Lerner: dopo la vicenda al duty tira in ballo gli aeroporti per gettare ulteriori ombre sul deputato dem". E ancora: "Altro estratto: 'Ci incontriamo nel cortile, sei così magro con quel vestito blu! Mi baci delicatamente e mi accarezzi appena chiudo la porta, mi inchiodi contro il muro, mi prendi. Nella tasca hai un flacone di profumo'". Infine, Scotti invita l'onorevole a dire la sua ed eventualmente smentire queste voci velenose: "A questo punto chiediamo a Fassino: come risponde agli attacchi del fantomatico Lerner mascherato?".

