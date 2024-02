David Zebuloni, la testimonianza: "Ebreo, devi morire. Così mi insultano"

12 febbraio 2024 a

Dallo scoppio della guerra in Medio Oriente, sembrano essere ancora più frequenti gli episodi di antisemitismo. David Zebuloni, su Libero, ha confessato di essere vittima di continui attacchi sui social perché ebreo: "Coloro che mi augurano di morire o di bruciare sono degli italiani perbene, sorridenti, abbracciati ai figli, sdraiati in spiaggia con il gelato ad agosto o in vacanza sulle piste da sci a dicembre. Italiani confusi, che mi scrivono 'Vaffanc**o sionista' o 'Che tua madre si fo**a, dovete morire tutti' o ancora 'Sei te il terrorista, non Hamas'".

