FdI gode per il sondaggio: "Chi distorce e mistifica". Nel Pd impazziscono

​"Cresce chi governa con serietà, crolla chi distorce e mistifica": è la sintesi, brutale, dell'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fornita dalla pagina di Fratelli d'Italia su X. Una "card", come si dice in gergo, che propone una Giorgia Meloni sorridente sotto il titolo: "Centrodestra in crescita, giù Pd e M5s".

Ma è tutto il centrodestra in realtà a poter sorridere, a conferma di come il trend stia premiando la coalizione di governo. La Lega di Matteo Salvini cresce di un punto pieno (ora è all'8,8%), Forza Italia dello 0,6 portandosi oggi all'8,4 per cento. Da segnalare come in calce a X sia un tripudio di commenti di elettori e simpatizzanti di centrosinistra ora indignati, ora imbufaliti, con pioggia di improperi e insulti vari. Vedi alla voce: "Prenderla bene".