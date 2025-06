Meteo Giuliacci, quando finisce il grande caldo: occhio alla data

Quando finisce il grande caldo? Negli ultimi giorni, temperature e tassi di umidità decisamente elevati hanno interessato tutta l'Italia e solo in qualche caso sono stati mitigati dai venti leggermente più freschi. Condizioni meteo piuttosto critiche che non miglioreranno nel weekend del 28-29 giugno: il caldo afoso è destinato ad aumentare. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it.

Secondo le ultime previsioni, il caldo afoso e intenso non ci lascerà per tutta la prossima settimana, con temperature massime che toccheranno addirittura i 34-35 gradi. In più, continueranno a esserci anche elevati tassi di umidità, e quindi un'afa opprimente. Le ultime mappe dei modelli previsionali, però, una data della possibile svolta, cioè la fine del caldo, la indicano. Presto correnti relativamente più fresche e instabili spazzeranno via la grande calura, anche se allo stesso tempo porteranno con sé il rischio di temporali a tratti di forte intensità, con la possibilità anche di grandine e nubifragi.