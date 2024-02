Latina, finanziere sospettato di aver ucciso madre e sorella dell'ex fidanzata: fermato

Foto: Lapresse

13 febbraio 2024 a

a

a

È stato fermato dagli agenti della squadra Mobile di Latina il 27enne, militare della Guardia di finanza in servizio a Ostia, sospettato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata. È accaduto nel quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina. Il 27enne però è stato individuato nel quartiere Q4, sempre a Latina, nei pressi dell'abitazione di un parente, e portato in Questura dagli agenti.

Stando al Messaggero la Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio, con il fascicolò affidato al sostituto procuratore Valerio De Luca. Le vittime sono Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Reneé Amato, 19 anni, rispettivamente madre e sorella dell'ex fidanzata 22enne del finanziere. La compagna del militare sarebbe riuscita a fuggire alla furia del giovane.

La morte sul palco di Siniscalchi: choc a Napoli, addio all'avvocato di Maradona

La 22enne si sarebbe nascosta in bagno dove si è rifugiata fino all'arrivo delle forze dell'ordine che l'hanno trovata in stato di choc. Il duplice delitto sarebbe avvenuto al termine di una lite in casa quando il 27enne ha aperto il fuoco con una pistola. Stando alle prime informazioni sembra che il compagno di Nicoletta Zomparelli sia un noto pregiudicato locale. L'uomo, originario della Campania, è stato citato in diverse operazioni delle forze dell'ordine sul traffico di droga, coordinate dalla procura di Roma.