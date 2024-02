Ravanusa, sfregiata in faccia al Carnevale: sangue e orrore tra minorenni

15 febbraio 2024 a

Nei guai due adolescenti di Ravanusa, nell'Agrigentino, accusate di aver aggredito una loro coetanea, 16 anni e originaria di Campobello di Licata, durante la serata di martedì grasso, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. L'ipotesi di reato, secondo la Procura, è quella di lesioni personali aggravate. La 16enne, nel corso dei festeggiamenti della 36esima edizione del carnevale ravanusano, sarebbe stata raggiunta da una coltellata al volto e da una al torace a seguito di una lite, scoppiata "per motivi adolescenziali" fra coetanei, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento.

Alla vittima, trasportata all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, hanno poi suturato le profonde ferite al volto e alla schiena. Una trentina i punti di sutura in viso, tra naso e sopracciglio. Le dimissioni sono avvenute nella mattinata di ieri. Mentre la guarigione dovrebbe avvenire in 20 giorni. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti investigativi per ricostruire la vicenda, sotto il coordinamento della procura per i minorenni di Palermo. Ma non è ancora stato trovato il coltello usato per ferire la 16enne.