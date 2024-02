Il professore esalta i tagliagole: "Sono degli eroi", scoppia il caso

16 febbraio 2024 a

Quelli di Hamas sono degli eroi, è l’ultimo movimento rimasto a difendere la Palestina. Spesso i movimenti internazionali sono stati additati - all’inizio - quali terroristi. Per noi Hamas non lo è». Lo ha detto un insegnante - Amer Hasan-, che allo stesso tempo è rappresentante della comunità palestinese del Fvg e capofila della manifestazione che domani pomeriggio percorrerà le strade di Pordenone dalle 16 alle 19. L’insegnante lavora al liceo artistico di Cordenons.



«L’occupazione militare israeliana è terrorismo di stato- si legge nella comunicazione ufficiale che precede il corteo, «e si nutre dellospargimento di sangue palesti®nese. Il popolo palestinese ha dunque l’inalienabile diritto, come tutti i popoli del mondo, di difendersi e di resistere e con tutti i propri mezzi contro la negazione della propria esi® stenza».E ancora: «Da più di 100 giorni, la popolazione palestinese è soggetta a bombardamenti indiscriminati ed alla privazione di ogni risorsa pri® maria di vita. La manifestazione prevede anche la presenza di alcuni movimenti o partiti politici, come ad esempio Open Fvg dell’ex sindaco di Udine Furio Honsell, il Pci di Pordenone, Sinistra Italiana e Unione Popolare.