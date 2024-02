Sanremo, due fratelli travolti da un tir: muore 17enne, gravissima la sorella

23 febbraio 2024 a

Tragedia a Sanremo: due fratelli sono stati investiti da un tir mentre andavano a scuola. Si tratta di due studenti, sorella e fratello, rispettivamente di 15 e 17 anni, mentre l'autista del mezzo che li ha travolti è scappato dopo l'impatto. Salvo poi essere rintracciato dalle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto per la precisione a Bussana, frazione di Sanremo, lungo una strada sprovvista di marciapiede, poco prima delle 8. Il 17enne è morto in sala operatoria, mentre la sorella, che ha riportato numerosi traumi, resta gravissima all'ospedale di Pietra Ligure.

L'uomo alla guida del camion è stato rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone che ha assistito alla scena. Pare avesse appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale. Alla polizia, però, ha detto di non essersi accorto di nulla. Intanto il Tir, provvisto di una targa rumena, è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito, tossicologico e alcol test.

L’impatto è avvenuto in via Frantoi Canai di Bussana al Mare, su una strada che collega il Mercato dei fiori di Sanremo – dove si trovano le aule di un istituto alberghiero – all’Aurelia. Sembra che i due studenti fossero da poco scesi dall’autobus. Intanto, sul posto è arrivata la polizia che, dopo aver acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del vicino "Mercato dei fiori", ha poi individuato l’autista.