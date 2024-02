Modena, ex carabiniere armato tiene in ostaggio la moglie in casa: lo aveva già fatto nel 2022

23 febbraio 2024 a

Ex carabiniere armato si barrica in casa a Modena, tenendo la moglie in ostaggio. E' successo in via Umbria, a Pavullo, sull'Appennino modenese. L'uomo, 70enne oggi in pensione, ha messo in allerta tutti gli abitanti della zona. Sul posto a cercare di mediare decine di poliziotti e carabinieri. Intanto, per tutti i residenti della zona c’è l’obbligo di rimanere in casa, mentre le strade sono state transennate. Gli agenti sono ancora al lavoro per cercare di convincere l'ex carabiniere a lasciare andare la moglie, mettendo via l'arma. Sul posto anche il personale specializzato dell'Arma.

Non è la prima volta che il pensionato si rende protagonista di una situazione del genere. A dicembre 2022 aveva fatto la stessa identica cosa. Poi, però, si era risolto tutto dopo qualche ora: l'uomo si era arreso consegnandosi alle forze dell’ordine e poi era stato ricoverato in una struttura. Pare, infatti, che avesse attraversato un periodo di forte depressione. La sua intenzione era di togliersi la vita insieme alla moglie. A lanciare l'allarme alcuni vicini, che dalle loro case lo avevano visto con un giubbotto antiproiettile sul balcone.

Da quanto si apprende dai vicini di casa, come riporta il Corriere della Sera, l’uomo avrebbe ancora a disposizione l’arma. Di qui la mobilitazione di decine di agenti con l'attivazione di tutte le procedure di sicurezza necessarie in questi casi, come l'intervento degli incursori del gruppo intervento speciale dei carabinieri.