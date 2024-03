Torino, aggredito col machete: gamba amputata. "Era a terra e implorava pietà"

20 marzo 2024 a

a

a

È un caso di cronaca che ha ancora tanti punti oscuri. Sta di fatto che un ragazzo di 23 anni ha subito l'amputazione della gamba. Un diverbio nella zona di Mirafiori Nord a Torino, una frase di troppo su una ragazza si è trasformata prima in una rissa e poi in una macabra violenza. Le indagini sono in corso da parte della polizia di Torino per identificare i due presunti aggressori che avrebbero colpito con un’arma da taglio molto grande, un machete secondo alcuni testimoni, un ragazzo, in strada. Sul posto ieri - martedì 19 marzo - nel tardo pomeriggio sono intervenute le volanti della polizia di Stato oltre al 118: il giovane ha riportato ferite giudicate gravi anche se non sembra essere in pericolo di vita.

È stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino. Ad aggredirlo sarebbero state due persone che si sono date alla fuga: nella notte sarebbero state sentite diverse persone al fine di accertare la dinamica dei fatti e di identificarle. Secondo quanto si apprende, vittima e aggressori (uno avrebbe aggredito fisicamente il giovane, l’altro guidava il mezzo su cui si trovava) si conoscevano e fanno parte della stessa cerchia di amici.

Sono tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, che si trovava in compagnia della sua fidanzata, stava passeggiando nella zona di Mirafiori, quando è stato raggiunto da due uomini in motorino. Uno è sceso dal mezzo e lo ha colpito più volte con il machete, ferendolo gravemente alla gamba sinistra, che i medici sono stati costretti ad amputare. L’attenzione si sposta ora sul movente dell’aggressione - si ipotizza un agguato per gelosia - con la polizia che è sulle tracce dei due giovani. Una sola frase descrive bene quei momenti così drammatici. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, la vittima avrebbe implorato l'aggressore: "Ti prego fermati, se ti fermi non ti denuncio te lo giuro!". Ma i colpi col machete non si sono fermati.