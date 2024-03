L'Italia è il Belpaese dei genitori riluttanti

30 marzo 2024 a

a

a

Siamo sempre più un paese di genitori riluttanti. A dimostrare quanto la demografia, in Italia, resti una scienza ostile, ecco puntuale palesarsi rapporto l’annuale Istat sulle nascite. Una girandola dai numeri onestamente urticanti: per l’anno 2023, i nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%). (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'analisi integrale di Francesco Specchia