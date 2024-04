Ferrari, schianto mortale in Piemonte: identificata la seconda vittima, è la modella Anna Kraevskaya

04 aprile 2024 a

Identificata la seconda vittima dell'incidente che domenica 31 marzo ha visto schiantarsi una Ferrari contro un guardrail lungo la bretella Ivrea-Santhià in Piemonte. Si tratta della modella ucraina Anna Kraevskaya, 21 anni. A lanciare l'allarme sulla sua scomparsa sono stati alcuni suoi amici, che si sono rivolti alla polizia svizzera. Gli agenti elvetici, allora, hanno trasmesso il nome alla polizia italiana. La modella, nata a Odessa, era residente in Svizzera.

La giovane si trovava sul sedile anteriore dell'auto al lato passeggero, mentre alla guida c'era Hysni Qestaj, in arte “Dj Style Q”, serbo di 40 anni, ma residente in Svizzera. Stando alle prime ricostruzioni, poche ore prima dell’incidente il noto Dj aveva lavorato in un club svizzero. L'uomo era sposato e aveva due figli di 11 e 14 anni, che vivono in Kosovo con la madre. Per le due vittime, nonostante il riconoscimento, la procura di Vercelli ha comunque disposto l'esame del Dna. Dopo il violento impatto, infatti, l'auto ha preso fuoco e i due corpi sono finiti carbonizzati. Per questo la procedura di identificazione si è rivelata complessa fin dall'inizio.

La vettura, con targa svizzera, avrebbe perso aderenza con l’asfalto a causa della velocità. Pare viaggiasse a oltre 200 km orari. Poi, dopo aver urtato il guardrail - senza il coinvolgimento di altri automobilisti - si è letteralmente spezzata a metà e una delle ruote anteriori è rimbalzata sul prato. La parte anteriore della Ferrari si è accartocciata nello schianto ed è poi stata disintegrata dalle fiamme. Mentre la parte posteriore è rimasta intatta.