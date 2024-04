Brindisi, auto contro il muro: il pedone si salva la vita per miracolo? Occhio alla reazione

30 aprile 2024 a

a

a

Immagini che stanno facendo il giro d'Italia, diventate virali alla velocità della luce. E la ragione è del tutto evidente. Le immagini, per inciso, risalgono a domenica 28 aprile, ma hanno iniziato a circolare soltanto nelle ultime ore.

Siamo a Brindisi, in via Umberto Maddalena. Nel video ecco che si vede un passante camminare tranquillamente sul marciapiede. Dunque l'uomo sente il rombo di un automobile e, con un guizzo, si sposta. Un passo che gli ha letteralmente salvato la vita: pochi istanti dopo ecco che l'auto che aveva sentito va a schiantarsi proprio dove si trovava lui, sfondando il muro.

A 88 anni contromano in autostrada per 8 chilometri: interviene la polizia, per lui finisce male

Se l'auto fosse passata soltanto qualche secondo prima, il pedone sarebbe stato travolto, con conseguenze probabilmente fatali, per certo catastrofiche. Ma non è tutto. Il video sorprende anche per la reazione del "miracolato". Almeno stando a quel che si vede, infatti, l'uomo non è tornato sui suoi passi per prestare soccorso, o almeno non subito dopo l'incidente. Come se nulla fosse. O forse, più semplicemente, sotto-choc.