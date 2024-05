Meteo, inizio di maggio maledetto: dove colpisce la pioggia nel weekend

03 maggio 2024 a

Un inizio di maggio assolutamente tormentato dal punto di vista meteo, il tutto dopo la settimana del 25 Aprile funestata da freddo e precipitazioni. Il punto è che come spiegano gli esperti di 3bMeteo.com, anche nel corso dell'imminente weekend, in molti dovranno fare i conti con la pioggia.

Si legge infatti sul sito di 3bMeteo: "L'area depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale tenderà ad allargarsi verso levante a partire da venerdì, fino a raggiungere i Balcani nel corso del weekend. Gli impulsi di instabilità che si dirameranno dal suo centro saranno in grado di mantenere attive condizioni di instabilità nella giornata di venerdì su buona parte d'Italia, anche se una progressiva rimonta dell'anticiclone sul comparto centro-meridionale del Continente ne attenuerà gli effetti rispetto alle 24 ore precedenti. L'anticiclone farà sentire i suoi effetti soprattutto nel weekend, quando la sua presenza renderà le condizioni meteorologiche più stabili su buona parte dello Stivale, permettendo anche un certo aumento delle temperature".

Riflettori puntati su sabato, dunque. Le piogge potrebbero colpire al Nord sull'arco alpino, in particolare nel pomeriggio. Al Centro segnalati addensamenti al mattino su Toscana e versante adriatico: non ci saranno fenomeni di particolare rilievo ma cielo nuvoloso, con parziali schiarite in serata. Al Sud, piovaschi possibili sulla Calabria tirrenica.

Per quel che riguarda la domenica, il tempo dovrebbe essere più mite. Tra le aree che potrebbero essere colpite dalla pioggia le Alpi e la Liguria, con qualche possibile rovescio nel corso del pomeriggio sulle zone centro-occidentali della regione.