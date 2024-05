Cani in volo coi padroni, ma è un lusso per pochi: l'ultima costosissima moda

Gigia Pizzullo 03 maggio 2024 a

Ormai si fa sempre più fatica a staccarsi dai propri amici a quattro zampe. Sono parte integrante delle famiglie e lasciarli nelle pensioni, soprattutto quando si fanno viaggi oltre oceano, è cosa assai faticosa. Seppur vero che oggi è possibile dotarli di passaporto e portarli con sé in aereo, “mamma o papà” devono lasciare fido all’equipaggio affinché lo sistemino in stiva. Almeno per quelli di grossa taglia, per quelli piccoli alcune compagnie permettono di portarli a bordo purché sistemati in un trasportino da tenere sotto il sedile, fino all’arrivo a destinazione. A voler dare una svolta a questa situazione, e probabilmente fiutando anche l’affare, ci ha pensato Adam Golder, imprenditore inglese, che ha creato la K9 Jets, la prima linea di aerei privati, con cabine di lusso anche per il trasporto di cani e gatti. Nell’ultimo anno ha fatto viaggiare ad alta quota, per destinazioni intercontinentali, oltre 1000 animali. Un fenomeno di lusso in crescente ascesa tra i vip tanto che le tratte sono in costante ampliamento.

BATTESIMO

Il prossimo 23 maggio, infatti, la società farà il battesimo anche del cielo italiano con il primo volo da Milano Linate a New York. Costo circa 10mila euro a passeggero. Nonostante per ora siano solo quattro le date opzionate, per questa linea privata, c’è già il sold out e sono state aperte le liste di attesa. Anche in Italia quindi si potrà usufruire del primo servizio al mondo di pay-per-seat, ossia viaggiare in cabina con il proprio cane. Gli aeromobili sono dotati, ca va sans dir, con tutti comfort sia per le persone che per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Ogni cabina dispone di ampie zone pet-friendly e a bordo ci saranno hostess e steward esperti per assistere i passeggeri. La tariffa da Milano a New York è di 9.925 dollari per posto, include la persona più un cane di grossa taglia di peso superiore a 23 chilogrammi o due animali domestici di peso inferiore a 22,6 chili ciascuno. Se poi il viaggio è in direzione Los Angeles, bisognerà pagare altri 6.650 dollari con partenza da New York.

A prenotare sono soprattutto i nuovi ricchi, signore che non riescono a lasciare a casa il loro Fufi o passeggeri che vogliono assicurare un viaggio confortevole e senza stress al proprio amico a quattro zampe come gli expat (persone che per lavoro vivono fuori dal loro Paese di origine), personale diplomatico e militare. Ma come nasce l’idea di aprire una linea di noleggio di jet per pets? «Durante il Covid abbiamo lanciato un’agenzia di intermediazione di noleggio di aerei privati per le famiglie con un patrimonio molto elevato – spiega Golder - Dopo un anno, abbiamo ricevuto una chiamata per un jet da Londra a New York per 10 adulti e 10 cani. Si trattava di un gruppo Facebook che voleva condividere il costo». E così nel 2022 sono partiti i primi 15 voli condivisi. L’acquisto di un posto dà diritto a portare un massimo di due animali domestici che pesano meno di 22,6 chilogrammi, o un animale domestico che pesa più di 23 chilogrammi. Se si posseggono due animali domestici che pesano più di 50 libbre l’uno, sarà necessario acquistare un altro posto. Questo per garantire confort e sicurezza all’animale domestico a bordo.

LIBERTÀ

Durante il volo i cani, indipendentemente dalla taglia, non hanno bisogno della gabbia, a differenza dei gatti. Ciascuno degli aerei della compagnia decolla da un terminal privato dove è necessario arrivare 60 minuti prima della partenza, senza dover passare i controlli di sicurezza. Il volo può essere cancellato solo se non viene raggiunta la soglia minima del 75% di passeggeri e animali per l’intera tratta. «La nostra missione è quella di eliminare lo stress spesso associato ai viaggi con animali domestici – conclude il fondatore e client director della K9 Jets- consentendo ai proprietari di creare ricordi indimenticabili delle vacanze senza preoccuparsi dei loro amici pelosi». Si tratta di un fenomeno ancora per pochi, considerati i costi, ma altri imprenditori stanno creando nuove compagnie per far volare i cani. Il prossimo 23 maggio partirà anche il primo volo della compagnia Bark, che significa letteralmente abbaiare, pensata e voluta per gli animali più fedeli dell’uomo. Il fondatore del gruppo è Matt Meeker, imprenditore di giocattoli, che ha programmato il primo decollo della Bark Air dall’aeroporto Westchester in Gran Bretagna a New York, costo di sola andata 5 mila euro.