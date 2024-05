Milena Santirocco, la confessione nella notte: "Mi sono inventata tutto, volevo suicidarmi"

06 maggio 2024 a

Nessun tentativo di sequestro di persona. Milena Santirocco, la maestra di ballo e fitness di Lanciano, 54 anni, scomparsa il 28 aprile scorso e ritrovata viva sabato sera a Castel Volturno dopo sei giorni di ricerche, si era allontanata volontariamente da casa. Voleva suicidarsi.

Lo ha confessato lei stessa durante l'interrogatorio di ieri, domenica 5 maggio, davanti al pm di Lanciano, Silvia di Nunzio, come riporta il quotidiano locale Il Centro.

La Procura della Repubblica di Vasto, in un primo momento aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di sequestro di persona contro ignoti.

Rintracciata in buone condizioni di salute a Castel Volturno (in provincia di Caserta) la donna, infatti, aveva sul momento raccontato ai soccorritori di essere stata rapita da due uomini sconosciuti e incappucciati, che avevano provato ad annegarla in uno stagno, che volevano ucciderla, insomma. Particolare per il quale la donna è stata per circa sette ore interrogata dal pm di Vasto.

Milena Santirocco aveva improvvisamente fatto perdere le proprie tracce, con il telefono cellulare staccato. Dopo il ritrovamento della macchina della donna con una gomma a terra, si è messa in moto una imponente macchina dei soccorsi. Le ricerche nel frattempo erano state diramate a livello nazionale.