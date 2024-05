Milena Santirocca torna dopo 7 giorni di buio: "Mi hanno rapita e tentato di uccidermi"

05 maggio 2024 a

a

a

"Sentite, voi siete la centesima persona che mi chiede, non vi so dire niente". Questa la risposta del titolare del bar che in pieno centro, nei pressi del municipio di Castel Volturno (Caserta), ieri sera ha aiutato Milena Santirocco, 54enne divorziata insegnante di ballo di Lanciano (Chieti) che gli ha chiesto aiuto dicendo che sarebbe stata rapita.

Dinanzi al locale oggi c'è una pattuglia della squadra volante della polizia. Della donna, scomparsa domenica pomeriggio del 28 aprile mentre passeggiava nella riserva naturale della Lecceta di Torino di Sangro (Chieti), si erano perse completamente le tracce: profilo Facebook chiuso, telefonino spento, i due figli Denis e Manuel disperati per la scomparsa della madre.

Poi ieri sera la donna si è presentata tutta infreddolita, ma in buona salute, nel bar e poi ha raggiunto il commissariato di Castel Volturno, a quasi tre ore di strada dal luogo in cui era sparita. La 54enne avrebbe dichiarato di essere stata rapita da due uomini che avrebbero tentato di affogarla, fingendosi morta la signora si sarebbe salvata raggiungendo il locale in centro storico. Per fare piena luce sul caso il sostituto procuratore del tribunale di Vasto (Chieti), Silvia Di Nunzio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta per sequestro di persona, al momento contro ignoti.