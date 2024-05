Casteldaccia, "uno dietro l'altro calandosi nel tombino": come sono morti i 5 operai

06 maggio 2024 a

a

a

Cinque operai sono morti per via di esalazioni tossiche. È successo a Casteldaccia, nel Palermitano, durante alcune manutenzioni. L'incidente sarebbe avvenuto vicino all'azienda vinicola Corvo. Dopo la tragedia, i soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto. Un altro operaio risulta invece in gravissime condizioni, è stato intubato sul posto e trasferito in elisoccorso a Palermo. Mentre un suo compagno di lavoro è rimasto ferito lievemente. Sarebbe stato quest'ultimo a dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco.

Stando a quanto trapelato finora, come riporta Repubblica, pare che i sei operai coinvolti nell'incidente fossero al lavoro nelle fognature vicino all'azienda vinicola. In particolare, prima dell'intervento dei vigili del fuoco, sarebbero rimasti intrappolati nei cunicoli dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap), la società di Palermo che gestisce le condotte idriche e fognarie in città, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. Stavano operando per la riparazione di una pompa sommersa nella rete fognaria e sarebbero rimasti intossicati e soffocati dall’idrogeno solforato.

La prima ricostruzione dei fatti, inoltre, parla di operai morti uno dietro l'altro dopo essersi calati in un tombino dell'impianto fognario. Dopo che il primo è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, invece, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l'allarme. ''All'improvviso ho sentito i miei colleghi che gridavano, e ho dato subito l'allarme. Mi sento un miracolato. Sono sotto choc. Non voglio dire altro'', ha detto all'Adnkronos il sopravvissuto. Quattro vittime sarebbero operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto sarebbe un lavoratore interinale dell'Amap.

A esprimere cordoglio per quanto successo il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani: "È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite". Dolore anche per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su X ha scritto: "Sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico incidente avvenuto a Casteldaccia, nel palermitano. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di Rianimazione all'ospedale Policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia".