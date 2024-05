Alpini a Vicenza, spunta l'ufficio-molestie mobile: "Pronti a raccogliere denunce"

08 maggio 2024 a

Torna l'adunata degli alpini. Uno degli appuntamenti più caratteristici, e allo stesso tempo con maggiore storia del nostro Paese, avrà luogo a Vicenza dal 10 al 12 maggio. Un evento che quest'anno sarà vissuto con un'attenzione speciale. Ma, purtroppo, non per i motivi giusti. Dopo i fatti avvenuti due anni fa a Rimini, con alcune accuse di molestie nei confronti degli uomini con la penna sul cappello, quest'anno verrà addirittura allestito un centro operativo della polizia nei pressi della manifestazione.

Fra piazza de Gasperi e piazza Biade, due punti considerati strategici, verranno organizzati uffici mobili gestiti da carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. La decisione è stata presa in uno dei tavoli tecnici che si sono svolti in questura per il coordinamento tecnico-operativo. Uno sforzo mai visto per un appuntamento come questo che, da momento di festa, si sta trasformando in un ritrovo blindatissimo.

Gli uffici mobili vedranno la presenza h24 di ufficiali di polizia giudiziaria a cui poter presentare eventuali denunce per qualsiasi tipo di reato avvenuto durante la manifestazione. L'iniziativa è stata comunque concordata con gli organizzatori dell'adunata che hanno voluto vedere un'opportunità nello sforzo messo in campo dalle forze dell'ordine. Sarà intensificata anche la presenza di pattuglie in moto e a piedi, a cui si aggiungeranno le risorse dell'antiterrorismo con reparti specializzati e rinforzi assegnati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.