Liguria, Aldo Spinelli: "Ho detto tutto tutto. Merito di uscire"

Una giornata di interrogatori in Liguria, nell'ambito dell'inchiesta che ha colpito il governatore, Giovanni Toti. Davanti ai pm anche Aldo Spinelli, imprenditore al centro dell'indagine, che si è presentato per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip.

Al termine dell'interrogatorio, l'avvocato di Spinelli, Andrea Vernazza, ha spiegato che l'imprenditore aveva risposto alle domande, "ha parlato e ha dato le sue spiegazioni". Versione confermata a stretto giro dallo stesso Aldo Spinelli: "Ho risposto a tutto, tranquilli. Ho detto tutto, tutto, tutto", ha dichiarato rivolgendosi alla stampa. "Se sono preoccupato? Assolutamente no". E a chi gli chiedeva se contasse di uscire dal carcere, ha tagliato corto: "Penso di meritarmelo". Prima dell'interrogatorio, sempre Spinelli aveva spiegato: "Ho voglia di parlare, avrei parlato anche ieri, ma i miei avvocati...".

In procura anche Roberto Spinelli, figlio di Aldo, per un colloquio durato più di un'ora e condotto dalla gip, Paola Faggioni. Quindi Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti - ai domiciliari come il governatore -, che si è presentato in Procura a La Spezia, avvalendosi però della facoltà di non rispondere, proprio come aveva fatto lo scorso sabato a Genova.

Poi ecco Francesco Moncada, membro del Cda di Esselunga e marito di Marina Caprotti, fresco di dimissioni nei giorni scorsi dopo essere stato interdetto. Anche Moncada, assistito da Paola Severino, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, in cui - si apprende - ha rivendicato "la propria innocenza rispetto ai fatti contestati", questo quel che si legge in una nota. E ancora Moncada "ha in particolare sottolineato che in occasione dell'incontro svoltosi il 17 marzo 2022 presso la sede della Regione ha sempre inteso agire nel pieno rispetto della legalità e in assoluta trasparenza. Come risulta dal testo delle intercettazioni, ha sempre espresso la volontà di agire 'alla luce del giorno' ed ha negato pertanto di aver aderito ad alcun patto illecito", aggiunge la medesima nota.