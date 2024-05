Paolo Sottocorona, meteo: "Il peggioramento è marcatissimo", le zone travolte dai nubifragi

13 maggio 2024 a

Gli italiani dovranno rivedere i loro programmi, almeno per la prossima settimana. Il tempo "comincia a cambiare": è questo l'avviso che Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus - il programma in onda su La7 -, ha lanciato per questi giorni. Dopo il bel tempo che ha caratterizzato la scorsa settimana, arriveranno "nuvole al nord e in parte al centro". Le "piogge iniziano a interessare la fascia alpina e prealpina". Questo vuol dire che il primo scorcio di estate è stato un fenomeno passeggero e che rivedremo almeno fra una decina di giorni.

Occhi puntati sull'Emilia Romagna dove compariranno "precipitazioni anche di una certa consistenza nel pomeriggio" di oggi. Domani invece, martedì 14 maggio, "questa situazione si intensifica soprattutto al nord". Sulla fascia appenninica è prevista "qualche debole precipitazione". Al sud invece il maltempo non arriverà. Al massimo, qualche nuvola che però non dovrebbe portare delle precipitazioni.

La svolta vera ci sarà mercoledì poiché "si intensifica molto il maltempo, che prende completamente il nord, la Toscana settentrionale e centro e sud con qualche debole precipitazione, ma non è un maltempo marcato". Sottocorona ha voluto evidenziare soprattutto la preoccupazione per il nord Italia dove "il peggioramento è marcatissimo". Sarà quindi il caso di ritirare fuori giacche e ombrelli dagli armadi.