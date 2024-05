Mortara, mostra la pistola a un'amica e parte un colpo: morto agente di 22 anni

17 maggio 2024 a

Choc a Mortara, nel Pavese: un agente di polizia locale mostra la pistola d'ordinanza a un'amica e dall'arma parte inavvertitamente un colpo. È morto così, al policlinico San Matteo di Pavia, l'agente, che aveva solo 22 anni. L'episodio è avvenuto oggi, venerdì 17 maggio intorno alle 16, in una villetta di Gropello Cairoli, in Lomellina. Lo sparo, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe partito in modo accidentale.

Il vigile, assunto da soli 6 mesi, stava mostrando la sua pistola all'amica. Quando gliel'avrebbe fatta prendere in mano, però, non ci sarebbe stata la sicura. E così sarebbe partito un proiettile che ha raggiunto il 22enne al petto. Subito sono stati chiamati i soccorsi. A quel punto, quindi, sono giunti sul posto ambulanza, automedica e i carabinieri. Purtroppo, però, si è rivelato vano il ricovero in ospedale. Il giovane agente è deceduto poco dopo.

La vicenda, comunque, sarebbe ancora tutta da chiarire. Non si sa ancora, infatti, se l'agente abbia mostrato all'amica la pistola d'ordinanza o un'altra arma. Intanto, sono stati avviati gli accertamenti per fare chiarezza sull'episodio.