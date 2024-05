Agrigento, accoltella la moglie e il figlio di 7 anni: 35enne si barrica in casa

23 maggio 2024 a

Stava per compiere una strage, sterminando la sua intera famiglia. Daniele Alba, un uomo di 35 anni si è barricato all'interno della sua abitazione in provincia di Agrigento dal primo pomeriggio, quando ha accoltellato la moglie e il figlio piccolo, di 7 anni. Una furia omicida che avrebbe potuto portare a una carneficina: entrambi sono stati colpiti da violente coltellate all'addome. Le molteplici ferite non sono state fatali solo grazie al tempestivo intervento dei sanitari.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ribera dove è stata operata d’urgenza. Il figlio invece è stato portato in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo in gravissime condizioni. Il 35enne, con un passato di droga alle spalle, ha tenuto in ostaggio per ore la seconda figlia. Verso le 16.00 i carabinieri sono riusciti a convincere l'uomo a lasciarla andare.

È stata medicata dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale dove le hanno diagnosticato un trauma cranico. Nel corso delle ore, le condizioni di Sarah, tre anni, e Cristian di sette si sono aggravate. Il più grande è sotto i ferri per un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate avrebbe sfiorato il cuore. La sorellina più piccola invece, intubata con un'emorragia cerebrale, è in condizioni disperate.

Sono ora in atto le trattative fra gli agenti e l'uomo per farlo arrendere. Polizia e carabinieri sono all'esterno della casa nei pressi di piazza Bellini a Cianciana, ma sono al momento restii a fare irruzione poiché il soggetto potrebbe essere armato.