Tutti pazzi per le ville sul lago di Como

29 maggio 2024

Come una bella foto che brucia in un inesorabile falò in cui è ritratta la favola dei Ferragnez, si dissolve anche la sagoma luminosa di Villa Matilda affacciata sul Lago di Como nel comune di Pognana Lario, che ora è in vendita. Con la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, termina anche il loro «sogno», così lo avevano definito sui social, quando avevano postato le prime foto dell’immobile acquistato sulle rive del lago.