Gratta e Vinci, biglietto da 5 euro? Bottino da 500mila: chi è il fortunato

Quando si compra un Gratta e Vinci è una questione di pura fortuna. Il più delle volte l'esito è sfavorevole. Ma può anche capitare che la ruota giri a tuo favore: spendendo pochi spiccioli, infatti, si possono ottenere migliaia di euro. Soprattutto se si tratta del celebre Il Miliardario. Ed è proprio quanto accaduto a un cittadino di Mozzecane, in provincia di Verona, dove ha grattato il biglietto fortunato alla Tabaccheria Bonato Rivendita vincendo così 500mila euro . E tutto investendo solo 5 euro . Un evento più unico che raro.

Come riporta il Corriere , il biglietto fortunato è stato venduto giovedì 30 maggio, e il 37 è stato il numero che nascondeva i 500mila euro. Il fortunato è un uomo di origini straniere che è arrivato in Italia intorno agli anni '90, perfettamente integrato . "È un nostro cliente abituale - ha spiegato il proprietario della Tabaccheria Luca Bonato - lo vediamo ogni settimana". Adesso il signore, per riscuotere il denaro, dovrà andare nella sede della Lotteria Nazionale, che si trova a Roma. E potrà così godersi la propria fortuna. Dopo poco più di due settimane, infatti, dovrebbe vedersi recapitare il mezzo milione di euro sul suo conto privato.

Non solo l'uomo di origini straniere. Anche la Tabaccheria Bonato, dove è stato acquistato il tagliando, sembra essere toccata dalla buona sorte. Nel 2015, un altro signore ha vinto un Gratta e vinci da 100mila euro. "500mila sono tutta un'altra storia - ha ammesso il gestore dell'attività - e credo che una cosa del genere non si veda a Verona da almeno due anni".