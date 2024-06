Rapina a Roma, colpo d'altri tempi alle Poste: pistola e calza, bottino da 300mila euro

05 giugno 2024 a

Un colpo clamoroso, quasi d'altri tempi. A Roma è stata organizzata una rapina a mano armata da oltre 300mila euro.

Teatro dell'assalto, avvenuto martedì alle 11.20, è un ufficio postale a via Casaletto di Reno, nella periferia romana di Spinaceto. Due uomini, uno con i connotati nascosti da una calza da donna calata sul volto e l'altro con cappuccio e occhiali da sole, sono entrati alle Poste e, dopo aver minacciato con una pistola la cassiera e il direttore della filiale, sono riusciti a farsi aprire il caveau rubando ben 300mila euro e anche i soldi in cassa. I due sono poi fuggiti. Sul posto i poliziotti del commissariato Spinaceto e gli uomini della Squadra Mobile, ancora al lavoro per identificare i due criminali. A giudicare dall'efficienza del metodo utilizzato e dalla precisione nei loro gesti, i rapinatori sarebbero tutt'altro che improvvisati o alle prime armi.

Gli autori del colpo sono scappati dalle poste a piedi, quindi sono saliti su uno scooter in direzione stazione di Vitinia. L'allarme è scattato subito, con scientifica e squadra mobile al lavoro. Potrebbero servire a individuare i colpevoli della rapina anche le telecamere di sorveglianza, oltre alle testimonianze dei presenti. Notevole la destrezza con cui i rapinatori si sono dileguati: l'ufficio postale scelto per il colpo si trova in una strada stretta, con poche palazzine e distante da negozi e bar.