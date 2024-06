Giani, "scossa all'isola d'Elba". E 20 minuti dopo... Clamorosa figuraccia

20 giugno 2024 a

a

a

"Avvertita scossa di terremoto all’isola d’Elba, sentita su tutta la costa. Verifiche in corso con il sistema regionale, al momento non risultano feriti o danni": Eugenio Giani, presidente della Toscana, lo ha scritto sul proprio profilo su X, informando così i cittadini su quanto successo intorno alle 16.30. Qualche minuto dopo, però, un aggiornamento piuttosto curioso: "Dai sismografi e rilevazioni - ha scritto sempre sui social - non si tratterebbe al momento di un terremoto".

L'annuncio del governatore e il successivo dietrofront hanno scatenato una certa ironia ma anche un po' di sconforto nei commenti sotto al post. Qualcuno per esempio ha scritto: "Direi ottimo"; qualcun altro invece: "Che pa**e qualcuno ha sentito un boato dalla terra, qualcuno dal cielo, qualcuno solo tremare finestre e porte (come me, ma sono a Massa Carrara quindi un pochino più lontana). Chi dice esercitazione militare, il Presidente della Regione terremoto, INGV nulla... Decidetevi".

Quanto avvenuto questo pomeriggio, insomma, sembra essere un vero e proprio giallo. Anche perché i ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non hanno registrato alcuna scossa di terremoto. Viste le numerose segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco, però, ora si sta cercando di scoprire cosa sia successo davvero. Potrebbe essersi trattato di un fenomeno diverso da un sisma.