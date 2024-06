Bimbo morto nel pozzo, indagata l'educatrice che provò a soccorrerlo

29 giugno 2024 a

a

a

Per la morte di Vincenzo Lantieri, il bambino di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo durante un campo estivo a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, sarebbe indagata anche l'educatrice, Carmela Caligiore di 57 anni, che aveva provato a scendere nel pozzo per aiutare il ragazzino. La donna, che lavora per la Fondazione Anfass "Doniamo sorrisi", aveva appoggiato i piedi sui mattoni incastonati nella parete, ma alla fine - impaurita e presa dal panico - non era riuscita nel suo intento e quindi era tornata su.

La donna si ritroverebbe iscritta nel registro degli indagati della procura di Siracusa per non aver controllato a dovere i bambini che stavano partecipando alla gita nelle campagne del paese. Pare che, prima di cadere nel pozzo, profondo 15 metri, Vincenzo stesse saltando sulla botola. Purtroppo, però, il chiavistello era stato scardinato e il bimbo era precipitato nel pozzo, pieno per metà di acqua e fango. Oltre all'educatrice, sarebbero indagati anche Giuseppe Giardina, proprietario del terreno dove si è verificata la tragedia e presidente della Fondazione Anfass, e tutti gli altri educatori che avevano la responsabilità di vigilare sui ragazzi presenti al campo estivo. Al momento l'ipotesi sarebbe di omicidio colposo.

Falconara, 12enne si tuffa dal pontile e annega. Altra tragedia, cosa ancora non è chiaro

Grande il dolore dei genitori di Vincenzo, Salvo Lantieri e Paola Carnemolla, che in due post sui social hanno scritto: "Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo, ti amo Vincenzo mio". Cordoglio anche da parte della scuola che frequentava Vincenzo: "La comunità scolastica dell'I.C. 'V. Messina' è sconvolta da un gravissimo lutto: la prematura scomparsa del piccolo Vincenzo Lantieri frequentante la scuola primaria del nostro istituto. Un dolore profondo e ingiustificabile che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto".