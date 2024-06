Oriana Bertolino, morta a 31 anni in vacanza a Malta: "Volata giù dalla scogliera"

30 giugno 2024 a

Altro dramma in questo inizio d'estate nero in Italia. Una donna di 31 anni, Oriana Bertolino, pallavolista di Marsala, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Malta. Secondo quanto riportato dalla stampa maltese, la donna a bordo di un quad sarebbe precipitata in mare da una scogliera, a Gozo.

L'incidente è avvenuto sabato, intorno alle ore 20, in un lato della Wied il-Mielah, vicino a Gharb, luogo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare. Alla guida del quad pare ci fosse un italiano di 47 anni, che è riuscito a saltare e a mettersi in salvo, riportando lievi ferite.

"Oggi la nostra comunità è profondamente colpita dalla tragica notizia della perdita della giovane Oriana Bertolino. A soli 31 anni, Oriana ha perso la vita in un tragico incidente a Malta, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che la conoscevano. In questi momenti di dolore e sconforto desidero esprimere, a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini marsalesi, il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Oriana. Possa Oriana riposare in pace e la sua famiglia trovare la forza per affrontare questo immenso dolore", scrive in una nota Massimo Grillo, Sindaco di Marsala.