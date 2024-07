Oristano, scontro tra auto e moto: un inferno, 4 morti e maxi-incendio in tutta la zona

06 luglio 2024 a

Violento scontro tra un'auto e quattro moto a Oristano in Sardegna: drammatico il bilancio provvisorio, che è di tre vittime, di cui non si conoscono ancora le generalità, e due feriti. I morti, comunque, sarebbero tutti motociclisti e tutti giovani. L'impatto tra i due mezzi è stato così forte che subito dopo è scoppiato anche un incendio sul posto. L'incidente è avvenuto sulla sp 11 nel comune di Paulilatino in provincia di Oristano. L'intervento dei vigili del fuoco, chiamati per spegnere le fiamme, è in corso dalle 13.40.

A prendere fuoco sono state le quattro moto coinvolte nello scontro. Pare che la miccia sia stata la benzina fuoriuscita da uno dei mezzi. Il rogo si è poi esteso, bruciando la vegetazione circostante, tra cui oliveti, sugherete e diversi ettari di macchia mediterranea. Al lavoro per le operazioni di spegnimento ci sono non solo le squadre dei vigili del fuoco a terra ma anche tre canadair del Corpo nazionale, decollati dalla base di Olbia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, stanno operando anche i medici del 118, arrivati con ambulanze e due elicotteri dell'Elisoccorso, i carabinieri e la polizia stradale.

Un altro incidente mortale si è verificato ieri, sempre in Sardegna, all’altezza del km 102, a Guspini. Una persona è morta nell’impatto fra due auto. Mentre un tratto della strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.