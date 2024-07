Avellino, mangia il pane e ci trova dei pezzi di alluminio: finisce male

13 luglio 2024 a

Mangia del pane di segale e ci trova dentro dei pezzi di alluminio: per questo una donna è finita in ospedale ad Avellino. La malcapitata lo aveva comprato in un supermercato della città. Dopo averne ingoiato un po', senza rendersi conto della presenza dei frammenti, ha iniziato ad accusare forti dolori addominali. Di qui la corsa in ospedale, dove le hanno assegnato tre giorni di prognosi. Dopo quanto successo, la donna ha presentato una denuncia ai carabinieri del Nas. E nell'ambito delle indagini della Procura ora in corso, sono già stati disposti degli accertamenti sul supermercato e sul panificio interessato.

Ad AvellinoToday la donna ha raccontato di essersi accorta dei pezzi di alluminio nel pane solo prima di iniziare a stare male. Quindi troppo tardi, visto che ne aveva già mangiato una parte. A quel punto è riuscita a togliere dalla bocca qualche frammento, ma il più era già stato ingerito. L'alluminio è finito nel tratto gastrointestinale, provocandole così una dolorosa colica.

Dopo quanto successo, la 54enne sarebbe tornata al supermercato per comprare di nuovo lo stesso pane e controllare che non ci fossero altri frammenti di alluminio. Secondo quanto ha raccontato, però, avrebbe trovato altri prodotti con frammenti di alluminio amalgamati con l'impasto.