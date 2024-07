Reggio Calabria, trovati due feti morti dentro un armadio: indagata una 24enne

15 luglio 2024 a

Due feti avvolti in un lenzuolo. Due corpi senza vita trovati da una donna che ha subito avvertito la polizia. Appena partoriti da una giovane donna, qualche ora o forse qualche giorno prima. La Procura di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri, ha aperto un'indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni residente nella zona sud della città calabrese. L'ipotesi di reato è gravissima: duplice infanticidio. L'inchiesta è nata dal ritrovamento in un armadio di due feti da parte della madre dell'indagata. Ricoverata nel reparto psichiatrico di Ostetrica e Ginecologia del Gom, dove si era regata nei giorni scorsi accusando dei malori, la giovane avrebbe partorito in circostanze misterioso. Infatti, devono essere ancora ricostruite dalla squadra mobile di Reggio Calabria. L'unica cosa certa è che il ritrovamento dei due corpi è avvenuto a causa del cattivo odore che proveniva dal mobile.

Le salme sono state sequestrate e nelle prossime ore il sostituto procuratore di turno Chiara Greco disporrà l'autopsia. Il compito del medico legale sarà accertare se i due gemelli erano già morti al momento della nascita. O se, al contrario, sono deceduti in seguito. Inoltre, deve essere ancora accertato se la ragazza abbia partorito da sola o se sia stata aiutata da qualcuno. Sono stati ascoltati i familiari e i conoscenti della giovane. Compreso il fidanzato, che potrebbe essere interrogato in queste ore dai pm.

Secondo un primo esame sui corpi dei due gemelli, i feti "erano completamente formati". L'autopsia, oltre a questo, dovrà anche stabilire se si sia trattato o meno di un caso di aborto. Questo potrà essere verificato dal medico legale attraverso un esame chiamato 'docimasia polmonare' che permette di accertare la presenza di aria nei polmoni. Le indagini dovranno anche accertare chi fosse a conoscenza della gravidanza della ragazza - attualmente ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria - e, nel caso, di quanti mesi fosse.