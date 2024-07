Spiagge, stabilimenti di super-lusso in Toscana: quanto costano e cosa offrono

17 luglio 2024 a

In spiaggia sì, ma senza rinunciare al lusso. Tra i tanti turisti italiani e stranieri che quest'estate sceglieranno il nostro Paese per trascorrere qualche giorno di ferie meritate, alcuni fortunati potranno godersi un'esperienza a cinque stelle negli stabilimenti balneari più esclusivi di tutta la Toscana. In primo piano c'è ovviamente la Versilia.

Una vera e propria icona del lusso, con la perla Forte dei Marmi. Emblema di quell'atmosfera glamour è il Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. E i prezzi - com'è prevedibile - sono all'altezza delle aspettative. Si racconta che per una giornata di mare, all’ombra di una delle tende arabe super confortevoli, si possano spendere anche mille euro al giorno. Poi, certo, tra massaggi, shopping, pranzi, aperitivi cene ed eventi serali il conto lievita oltremodo.

Sempre a Forte dei Marmi si trova il bagno Annetta. Ma l'ingresso giornaliero è previsto solo in bassa stagione. Lo stabilimento ha infatti una clientela fissa, con addirittura persone che affittano ombrelloni da più di mezzo secolo. Tra piscina, fitness e campi da calcio, Spa e tantissimi servizi per i clienti, ecco spuntare volti noti della moda, del calcio e della tv, per i quali “offriamo massima riservatezza”, dicono alla Nazione.

Tutti coloro che sperano di incontrare sotto l'ombrellone celebrities del calibro di Madonna e Kate Moss dovrebbero spostarsi nell'Argentario. Più nello specifico, al Pellicano beach club. Lo stabilimento, che fa parte del celebre hotel, offre ai propri clienti un servizio di maggiordomo in spiaggia, ristoranti stellati e un ambiente raffinato. Più "economica" invece la Feniglia, lunga spiaggia sabbiosa protetta da una riserva naturale, che ospita alcuni stabilimenti balneari di alto livello. I prezzi sono però più accessibili con tariffe che partono da 100 euro al giorno, ma offrono comunque servizi di qualità e un ambiente esclusivo.