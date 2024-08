Pavia, 18enne trovata morta per strada di notte: accanto a lei un'amica in arresto cardiaco

05 agosto 2024 a

a

a

Una ragazza di appena 18 anni è stata trovata morta a Pavia la scorsa notte. Le due ambulanze e l'automedica sono arrivate in via Bonomi, zona residenziale e periferica della città che durante l’estate è in larga parte disabitata perché i residenti sono in ferie. Lì hanno trovato due giovani donne prive di sensi e in arresto cardiaco. Era notte fonda, circa l'una e mezza di lunedì 5 agosto. I sanitari le hanno rianimate sul posto e poi trasportate in codice rosso al policlinico San Matteo. Ma una delle due ragazze non ce l'ha fatta: poco dopo l’arrivo in ospedale è stato constatato il decesso. L'altra, di un anno più giovane, è in condizioni gravissime.

Secondo alcune indiscrezioni le due giovani stavano tornando da una festa privata in casa. Una residente riferisce di aver sentito distintamente un urlo nella notte. Poi sono arrivate le ambulanze. Le due ragazze si sono sentite male quasi nello stesso momento. Anche se a poca distanza dalle due giovani è stato rinvenuto un monopattino, la Questura di Pavia - incaricata delle indagini assieme alla polizia scientifica presente sul posto, non ritiene che si sia trattato di un banale incidente stradale.

Al contrario, sarebbe soltanto il mezzo che le due hanno utilizzato per raggiungere la zona. Gli inquirenti hanno perciò disposto gli esami tossicologici per capire le reali cause dei due gravissimi malori.