Pavia, l'assessore Pd Barbieri fa infuriare i vigili urbani: "Si scelgono chi multare"

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni sono esplose le polemiche a Pavia sulla vicesindaca e assessore alla Mobilità, Alice Moggi, sorpresa alla guida con il telefono in meno. "Il codice della strada del ministro Matteo Salvini ha fatto una vittima eccellente. Lo stesso assessore che vorrebbe mettere i limiti in città a 30 km/h, forse non sa che se guida guardando il cellulare rischia di investire ciclisti e pedoni a qualsiasi velocità", ironizza sui social il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. "Sono stata multata perché, anche se avevo il vivavoce bluetooth dell’auto (come da verbale), avevo il telefono in mano, nella mano sinistra (come da verbale)", racconta in un post su Facebook Moggi. "Non sapevo e non ho pensato che bastasse averlo in mano, anche se ’inattivo', come previsto dal nuovo codice della strada, per essere sanzionati, ma la legge non ammette ignoranza, ho sbagliato e quindi quando si sbaglia si paga. Ed io semplicemente pago", aggiunge, bollando come "sterili" le polemiche e facendo ammenda: "Mi spiace invece non aver avuto la giusta attenzione ed essere stata superficiale".

In chiusura del post la vicesindaco assicura: "L’attenzione non è mai abbastanza. Alla guida bisogna avere un comportamento adeguato, non ci sono scuse, sanzioni o non sanzioni, quindi certamente starò ancora più attenta e spero lo facciano tutti". Ma se da un lato l'assessore alla Mobilità incassa il colpo con dignità, è l’assessore alla Cultura Cristina Barbieri a suscitare nuove polemiche. Come racconta il Giorno, rispondendo a un post su Facebook dove si legge “Ma allora esistono agenti che sanzionano la guida con il cellulare in mano?”, ha replicato in tono sarcastico: “Sì, scelgono chi”. Un’osservazione che ha sollevato le ire di alcuni sindacati. “Molti nostri iscritti, non solo di Pavia – denuncia la UilFpl – ci hanno comunicato il loro disappunto nel vedere un’Amministrazione che, invece di prendere atto di quanto accaduto, voglia, più che proteggere la privacy, vendicarsi per una brutta figura da archiviare al più presto. Da parte nostra continueremo a difendere i lavoratori che fanno il loro dovere”.Il caso non è affatto chiuso.