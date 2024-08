Matrimonio, tutto prenotato e pagato? Portone chiuso, il giorno delle nozze si trasforma in un incubo

05 agosto 2024 a

Brutta sorpresa per una coppia di sposi a Torino: la cerimonia, saltata, si sarebbe dovuta svolgere il 6 luglio 2024 a Stupinigi, ma qualcosa è andato storto. I due promessi sposi avevano avviato le procedure per la prenotazione degli spazi il 29 dicembre del 2023, ricevendo un riscontro di conferma a marzo 2024. "Il Comune ci ha confermato ulteriormente la data da noi scelta e ci ha inviato il bollettino di 500 euro da pagare per usufruire del servizio - hanno raccontato Eleonora e Roberto a La Stampa -. Abbiamo pagato nella stessa settimana e ci hanno confermato che il 6 luglio alle ore 12.30 sarebbe arrivato un rappresentante dell'attuale amministrazione comunale e una loro collaboratrice, come da prassi".

Peccato però che il giorno del matrimonio, arrivati alla cascina, i due abbiano trovato il portone della struttura chiuso. A quel punto il vice sindaco e una funzionaria del Comune hanno tentato di contattare, senza successo, l'associazione che avrebbe dovuto aprire le porte di Stupinigi. "Ci siamo arresi all'impossibilità di accedere alla location per celebrare il nostro matrimonio", ha raccontato ancora la coppia. Alla fine, però, le nozze si sono svolte, grazie a un cambio improvviso, nella sala consiliare del Comune, in piazza Camandona.

La coppia, poi, è riuscita a mettersi in contatto con l'associazione Stupinigi, che avrebbe spiegato loro il motivo del portone chiuso. "Secondo loro la colpa per la mancata presenza delle persone adibite a darci accesso alla cascina era nostra - hanno spiegato gli sposi-. Dopo il mese di aprile non avevamo più contattato nessuno per far sapere la nostra scelta riguardo ai fiori ed eventuali addobbi, che tra l'altro non volevamo, e così nessuno si è curato di aprire la location nonostante avessimo pagato". Nonostante questo, però, alla fine l'associazione ha inviato le proprie scuse ufficiali alla coppia, insieme alla promessa di un rimborso spese.