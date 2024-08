Monte Bianco, alpinista italiano precipita e muore: "Cos'ha fatto prima di cadere"

07 agosto 2024 a

Precipita sulle Piramides Calcaires, ai piedi del massiccio del Monte Bianco: così ha perso la vita un alpinista italiano, come riporta l'Ansa. L'uomo, piemontese di 41 anni, era in cordata con un connazionale, che invece è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto a circa 2.600 metri di quota. I due - riferisce il Soccorso alpino valdostano, intervenuto sul posto dopo la tragedia - procedevano in discesa lungo una via errata e sotto temporale.

Pare che il 41enne si stesse riparando da una grandinata quando è precipitato. L'amico che era con lui ha raccontato che, dopo aver raggiunto la vetta, stavano procedendo in discesa quando sono stati sorpresi da un temporale. Dato che - ha riferito - cadeva anche della grandine - hanno deciso di fermarsi e accovacciarsi per trovare riparo. In quel momento i due non erano legati. A un certo punto il superstite si è sentito sfiorare da dietro e non ha più visto l'amico, che era appena caduto. Non vedendolo più è sceso, ha avvistato lo zaino e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che si occupa degli accertamenti.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Gli incidenti in montagna, infatti, sembrano essere sempre più frequenti. Solo un giorno fa, martedì 6 agosto, un'escursionista francese di 70 anni è morta precipitando nel vuoto mentre percorreva il sentiero che collega il Colle d'Ambin a Grange della Valle, sul territorio comunale di Exilles, a un'altitudine di circa 2.600 metri. Si trovava con un gruppo di camminatori che ha dato l'allarme. Sul posto, poi, sono intervenuti l’elisoccorso con il soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia e i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese.