Fondazione di Latina, ecco il piano per festeggiare i 100 anni della città

Pure essendo l’unico capoluogo di provincia italiano ad avere meno di 100 anni, Latina ha una storia densa di eventi molto significativa anche per l'oggi. Bisognerà aspettare il 2032 per festeggiare il centenario, ma per non arrivare impreparati all'appuntamento, il Parlamento si sta portando avanti. La Commissione Cultura della Camera ha infatti approvato, in sede legislativa e in via definitiva, la proposta di legge “Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032” a prima firma Nicola Calandrini (Fdi), sottoscritto anche dai senatori Roberto Menia (Fdi), Claudio Fazzone (FI) e Andrea Paganella (Lega). Sostenuto anche dal sottosegretario Claudio Durigon, nel luglio scorso aveva ricevuto il via libera proprio in Senato. La norma istituisce la Fondazione “Latina 2032”, ente di diritto privato costituito e vigilato dal Ministero della Cultura. Saranno finanziate iniziative che si terranno fino al 2032 anno in cui si celebra il centesimo anniversario della fondazione della città.

Era l'aprile del 1932. Migliaia di uomini con una pala in mano lavorano per bonificare la palude delle terre pontine. Fu un'impresa storica: in nove anni furono risanati 137mila ettari, costruite case, strade, canali per tirare su una nuova città: Littoria, il cui nome venne cambiato in Latina nel 1946. Dalla Seconda Guerra Mondiale dove ebbe un avuto un ruolo strategico come centro di transito e approvvigionamento delle truppe, Latina ha attraversato diverse fasi di crescita e cambiamento con le istituzioni locali impegnate a fronteggiare le emergenze sociali, come la povertà estrema, l'immigrazione, le infiltrazioni delle mafie, attraverso un approccio collaborativo e proattivo con il coinvolgimento di diverse realtà e competenze.

Il senatore Calandrini ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sottolineando l'importanza storica e identitaria della città nata dal recupero delle terre paludose. Il centenario di Latina, promette Calandrini sarà non solo un momento di celebrazione della storia unica della città, ma anche un'occasione di crescita culturale, turistica ed economica per tutta la provincia. La sindaca Matilde Celentano ha manifestato soddisfazione per i finanziamenti statali ottenuti, destinati a rendere le celebrazioni del centenario un evento duraturo e significativo, capace di promuovere Latina anche all'estero. La deputata della Lega, Giovanna Miele, ha evidenziato l'importanza di tramandare l'identità di Latina alle nuove generazioni e di sfruttare questa opportunità per rendere il territorio più attrattivo dal punto di vista culturale e turistico. "Il lavoro di squadra tra le diverse forze politiche ha permesso di raggiungere questo importante traguardo, assicurando a Latina le celebrazioni che merita", ha concluso.