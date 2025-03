Latina, bimbo di 10 anni chiama il 112: "Mi porta una pizza?", salvata la madre dal padre-orco

C’è Luca, di appena nove anni, che a Foligno (Perugia), ha salvato la madre, prima presa per il collo e poi trascinata per i capelli per le stanze di casa dal padre geloso e violento; c’è Eman, sette anni, che una settimana fa a Torino ha sfidato la Sharia e ha denunciato il padre egiziano che segregava e maltrattava la moglie. E poi c’è la storia di tre sorelline di Reggio Calabria che si sono chiuse nel balcone di casa sventolando uno striscione con scritto “help” per liberare la madre che veniva picchiata e stuprata dal padre. Infine, ma solo in ordine di tempo, c’è l’ultimo caso in provincia di Latina, dove l’altro ieri un piccolo eroe di dieci anni ha chiamato i carabinieri dicendo: «Voglio ordinare le pizze» per salvare la madre e i fratellini dall’aggressione del padre.

Piccole vittime innocenti, spettatori forzati del male che all’improvviso diventano eroi. In Italia sono tanti i casi di minori che trovano il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell’ordine e a svelare così l’inferno celato tra le mura di casa. Secondo gli ultimi dati del Garante dell’Infanzia sono oltre 400mila i minori che ogni anno assistono a episodi di violenza domestica. Almeno uno al giorno. Una violenza passiva che le forze dell’ordine conoscono sempre meglio. Come i carabinieri di Latina, che l’altro ieri hanno capito subito che quella richiesta di “pizze” non era altro che un messaggio in codice inventato dal bambino per chiedere il loro intervento. Le domanda del centralista al piccolo: «Sei in pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?» sono infatti rimaste senza risposta. Ma la chiamata è rimasta aperta, e in sottofondo si sentivano urla e rumori di una colluttazione. Non era il primo tentativo del bambino di cercare aiuto.