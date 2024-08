Roma, borseggiatori tentano di derubare una turista giapponese: ecco come finisce

13 agosto 2024 a

a

a

Milano, Roma, Venezia. I borseggiatori e le borseggiatrici colpiscono indistintamente in tutte le grandi città italiane. Soli, in gruppo, di giorno, di notte. I ladri non guardano in faccia più nessuno. In particolare, nella Capitale la situazione sembra essere sempre più fuori controllo. Qui i furti ai danni di cittadini e turisti avvengono oltre che nelle strade anche in bus e metropolitane.

A pagarne le conseguenze sono spesso i turisti che scelgono il nostro Paese come meta per trascorrere le loro vacanze estive. A lanciare l'allarme questa volta è stata proprio una turista giapponese che mentre era occupata in una diretta su Twitch, è stata avvicinata da un gruppo di borseggiatori professionisti. Nelle immagini del filmato ripreso sui social anche dalla pagina Welcome to Favelas si può vedere molto chiaramente come una di loro provi a derubare la nipponica.

Ma la donna non si fa cogliere impreparata e nonostante fosse alle prese con la sua diretta social, la turista riesce ad accorgersi delle intenzioni dei furbetti alle sue spalle. I quattro a quel punto tentano di cambiare tecnica fingendo addirritura toni pacati e cortesi. La turista non si fa prendere dal panico e spiega ai suoi follower come questo tipo di episodi a Roma sia molto diffuso.

Guarda qui il video