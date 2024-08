Adriatico, "mai vista una cosa del genere": allarme-mucillagine, come sono ridotte le nostre coste

15 agosto 2024 a

Allarme mucillagine nel mar Adriatico, soprattutto in Romagna e nelle Marche, dove l’acqua è diventata non balneabile. Si tratta di fatto di una schiuma bianca che rende impossibile tuffarsi. Per questo i turisti preferiscono, in questi giorni, rimanere nelle piscine degli alberghi. “Nei giorni scorsi arrivava fino a cinquanta metri dalla riva”, hanno spiegato da un ristorante di Ancona al Giornale. Aggiungendo poi: "Ecco, fin lì. Non abbiamo mai visto una cosa simile ed è così da inizio stagione. Terribile. Fortunatamente adesso va molto meglio". Situazione simile a Pesaro, come raccontato da chi è lì in vacanza: “Per due giorni abbiamo preferito non andare in spiaggia, soprattutto perché abbiamo dei bambini e con loro sarebbe impossibile stare lì con l’acqua piena di mucillagine. Non ci resta che sperare che le maree portino via tutto”.

“Purtroppo è un problema per tutti e quest’acqua non fa eccezione – ha detto al Giornale Claudio Cerusico, operatore della spiaggia “Passetto” -. Oggi non ce n’è quasi traccia ma nei giorni scorsi sì. Probabilmente si è depositata”. La mucillagine, marrone e con filamenti bianchi, si è attaccata alle rocce. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze dal punto di vista sanitario se le persone decidessero di fare il bagno. La sensazione, però, sarebbe comunque sgradevole da provare.

