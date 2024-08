Sharon Verzeni, "uccisa da un'altra donna?", clamoroso cambio di scenario

18 agosto 2024 a

a

a

Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a fine luglio a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, potrebbe essere stata uccisa da una donna: questa l'ultima pista cui starebbero lavorando gli investigatori, secondo quanto ricostruito dal Messaggero. "Contiamo che la relazione finale dei medici legali ci offra qualche dato in più", hanno spiegato le fonti investigative.

Intanto, Bruno Verzeni, papà della vittima, chiede che il killer venga individuato il prima possibile: "Nessuno poteva avercela con lei". Il compagno della donna, Sergio Ruocco, che non è indagato, sarà risentito per la terza volta dai carabinieri nei prossimi giorni. I due, molto uniti stando ai racconti di chi li conosceva, si sarebbero dovuti sposare il prossimo anno. La notte del delitto, Rocco era nella loro casa di Terno d'Isola e da lì non è mai uscito. E infatti non compare nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dagli inquirenti.

Sharon Verzeni, Sergio Ruocco risentito per la terza volta e il mistero della bicicletta: cosa sta succedendo

Nel frattempo, continuano gli accertamenti sul materiale video: la notte dell'omicidio le telecamere di Terno hanno inquadrato una persona che si aggirava in bicicletta nella zona attorno a via Castegnate, dove Sharon è stata accoltellata. I carabinieri ora la starebbero cercando, non perché si sospetti possa essere il killer, ma perché potrebbe fornire elementi utili alle indagini. Inoltre, secondo quanto riportato da La Stampa, prima dell'omicidio Sharon e l'assassino potrebbero aver fatto una chiacchierata. Dunque il killer potrebbe essere stato un suo conoscente.