Trentino, abusi su una bimba di 7 anni. Arrestato un pastore di 83 anni

Orrore in Trentino. Un pastore di 83 anni appartenente alla chiesa evangelica è stato indagato e arrestato dalla squadra mobile della questura di Trento per aver molestato una bambina di sette anni originaria del Camerun. L'uomo si sarebbe approfittato della vittima nel periodo in cui la bimba e la famiglia erano ospiti dal 2022 nella comunità in Trentino. Per la famiglia, quello che doveva essere un luogo sicuro in cui poter vivere serenamente si è rivelato essere un vero inferno.

Il padre della piccola avrebbe riferito quanto successo alla figlia a una volontaria della Caritas. La donna dopo aver sentito quell'amara confidenza ha segnalato ai servizi sociali l'accaduto. La segnalazione è stata così inoltrata alla Procura di Trento che ha delegato le indagini alla squadra mobile.

Dai racconti dei genitori fatti agli inquirenti è emerso che i primi sospetti erano risalenti già all'estate 2023. I due però non avrebbero detto nulla a nessuno in quanto a detta loro si sarebbero sentiti in soggezione. Tra le numerose testimonianze acquisite dagli inquirenti e, a sostegno delle accuse, agli atti - spiega l'Ansa - c'è anche un file audio dove l'uomo ammette di aver molestato la minore. L'uomo è stato sollevato dall'incarico di pastore non appena la comunità evangelica per cui lavorava è stata informata dell'accaduto.