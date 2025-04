Busto Arsizio, nordafricano arrestato: violenza sessuale su una 14enne

Un caso agghiacciante di violenza sessuale su minore sconvolge la Lombardia e l'Italia. Un uomo di 21 anni di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza ieri sera dalla polizia locale di Busto Arsizio, grosso centro in provincia di Varese, per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 14 anni che avrebbe aggredito in un' area dismessa dietro la stazione ferroviaria del popoloso Comune.

La giovane vittima di 14 anni e di origini sudamericane con le sue urla avrebbe attirato l'attenzione di un residente che ha contattato immediatamente il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha bloccato l'uomo. Aggressore e vittima si sarebbero conosciuti sui social. Il 21enne è stato quindi portato in carcere, in accordo con il pm di turno di Busto Arsizio, in attesa dell'udienza di convalida.