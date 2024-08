Roma, pitbull sbrana un barboncino di 2 anni: il video choc

23 agosto 2024 a

È stato ucciso in pochi istanti il piccolo Oliver, il barboncino sbranato da un pitbull lunedì pomeriggio a Roma, in largo Preneste. Il cane di piccola taglia aveva solo due anni ed era di proprietà di un'anziana signora.

I due cani erano entrambi al guinzaglio e dopo essersi annusati per qualche secondo il molosso ha morso ferocemente il piccolo barboncino per cui purtroppo non ci è stato nulla da fare. Il cane di piccola taglia è morto infatti pochi minuti dopo nonostante i tentativi di metterlo in salvo. Il tragico episodio si è consumato al parco ex Snia, vicino Largo Preneste, nel quadrante est di Roma.

La scena è stata ripresa da due ragazzi che passando di lì hanno notato che la proprietaria del pitbull anziché fermarsi e aiutare la padrona del barboncino ha provato a mettersi in fuga. Ma non solo. La padrona del pitbull non mostra nessun tipo di preoccupazione per quanto accaduto. "Mi riprendi? E che me frega", dice la donna che non è riuscita a fermare l'aggressività del suo pitbull. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Roma Capitale. "Sei un’incivile,” le ha detto l’uomo, che ha ripreso la scena in un video poi diffuso sui social". La posizione del proprietario del pitbull è al vaglio degli agenti delle forze dell'ordine.

