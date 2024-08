Bayesian, "festa con dj-set all'hotel dei superstiti": si scatena l'indignazione

24 agosto 2024 a

Una festa, con tanto di dj set, sarebbe stata organizzata nell'hotel in Sicilia in cui soggiornano i superstiti del Bayesian, lo yacht affondato nella notte tra il 18 e il 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. E la notizia, riportata dal Giornale di Sicilia, ha subito scatenato un'enorme ondata di indignazione. Il party sarebbe in programma questa sera, sabato 24 agosto, e si chiamerebbe "Tropicana". All'esibizione della band Skruscio, poi, dovrebbe far seguito un dj-set con quattro artisti alla consolle.

Un evento letterario programmato sempre nella stessa struttura, invece, sarebbe stato annullato per rispetto delle persone che hanno perso i propri cari nella tragedia del Bayesian. Nel frattempo vengono fuori nuovi dettagli sul caso, come una mail senza risposta di Marcello Meli, un agente marittimo raccomandatario della costa nord della Sicilia per il gruppo Luise, un'agenzia marittima storica che da tempo si occupa di seguire la navigazione di varie imbarcazioni e yacht per fornire assistenza da terra e aiuto in caso di necessità.

Come riporta La Stampa, Meli ha avuto contatti con il comandante del Bayesian, il neozelandese James Cutfield, solo "per un servizio medico a bordo per una bronchite" e "per la pianificazione della manutenzione a un tender". "Nulla di urgente", insomma. L'ultima comunicazione risalirebbe invece al giorno prima di Ferragosto. Tuttavia, dopo aver notato che il veliero si stava avvicinando a Cefalù, Meli ha deciso di inviare una mail: "Tutti sapevamo di una perturbazione in arrivo, anche se non era così forte". Nella mail, però, non ha fatto riferimento al maltempo, considerata l'esperienza del capitano Cutfield: "Gli ho solo chiesto notizie sul suo programma e se avesse bisogno di assistenza". A quella mail, però, non sarebbe mai arrivata risposta.