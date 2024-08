Scontrino, 58 euro per il taglio 13 fette di torta: dov'è il ristorante nella bufera

Roberto Tortora 27 agosto 2024 a

Il taglio della torta, in occasione di feste e compleanni, è un momento molto emozionante per tutti. A meno che non diventi un’occasione per alleggerirsi le tasche. Ad Arezzo una torta di compleanno è costata 103 euro, perché 58 di questi sono serviti per farla tagliare e servire al ristorante in cui una donna stava festeggiando con altri 13 commensali. A raccontare il fatto è un’imprenditrice toscana, che ha mostrato lo scontrino folle. All'arrivo del conto, l'amara sorpresa. Ogni fetta di torta tagliata costava la bellezza di €4,50.

Da lì, la denuncia su Facebook per l’indignazione provata: "Mi è parso strano quando ho visto lo scontrino. Non ci volevo credere. Immaginavo che si potesse pagare un sovrapprezzo per il servizio, ma non di questa portata. La cosa buffa, se così si può dire, è che l'intero dolce era costato 45 euro. Mentre lo sporzionamento e il servizio sono venuti ben di più: 58,50 euro. Vi sembra giusto?”. I proprietari del locale non smentiscono affatto, anzi, confermano che il taglio di torte o altri alimenti portati dai clienti comporta una maggiorazione del servizio. Il proprietario del ristorante, però, pare fosse assente al momento dell’accaduto e aggiunge che la soddisfazione del cliente è sempre la cosa più importante e che, dunque, i suoi camerieri avrebbero dovuto essere meno rigidi e applicare magari uno sconto.

C’è chi commenta in favore dei ristoratori: “Se ti porti una torta come dolce, il ristoratore poi ‘non vende’ i suoi di dolci nel ristorante al tuo tavolo. Al prossimo step vi portate le tagliatelle da casa per 12 e farvi risparmiare sul ‘primo’?”. Oppure: “Eh però adesso basta a fare gli indignati per ogni volta che bisogna pagare un servizio considerato ‘extra’! Sempre tutti che vogliono pagare poco e pensare/pretendere di avere servizi da ristorante di lusso”. Insomma, imparare a tagliare una torta potrebbe essere utile, soprattutto per la sicurezza del portafogli.