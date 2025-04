Parolin, le voci dai sacri palazzi: "Favorito? Anche troppo"

Il Papa riposa a Santa Maria Maggiore, la domenica romana è piacevole, il sole stende sulle rive del Tevere un tepore che annuncia l’estate. Il mio giro dei Sacri Palazzi è quello delle Sette Chiese, è lungo circa 20 chilometri, si fa di solito in due giorni, comprende le Basiliche papali maggiori e quelle minori, fa bene allo spirito, alla visione, al cronista che cerca di capire che aria tira sul Conclave.

Chi entrerà Papa? La «Vox Populi, Vox Dei» dice che sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Bergoglio, il profilo ideale per una scelta di mediazione, l’uomo della politica estera, una carta buona per gli americani, ottima per i cinesi (è stato lui a tessere l’intesa segreta del Vaticano con Pechino) ma non per quei Paesi dell’Asia che temono la Cina, forse è un rebus per l’Africa. E in Italia su chi può contare? Non sull’influenza di Sant’Egidio, che punta sulla bandiera del cardinal Zuppi (anche se in realtà ha già un candidato di riserva per il quale sta esplorando il terreno, il cardinal Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del dicastero per la cultura e l’educazione, che viene dall’isola di Madeira), ma essendo questo un Conclave di cardinali che non si conoscono, il nome di Parolin è quello che tutti riconoscono, quello del Segretario di Stato.